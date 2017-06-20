TİKA Kenyalı Müslümanlara iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın gecekondu mahallelerinde yaşayan yüzlerce Müslümana iftar verdi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Eastleigh semtindeki bir gecekondu mahallesindeki camide verilen iftara, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke ve TİKA'nın Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek katıldı.



Büyükelçi Eke, iftar programına katılan Kenyalı kadınlarla sohbet ederek, sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinledi.



İftara gelen cami cemaatinden 44 yaşındaki Musa Abdullah, ramazan ayının bereketi sayesinde burada yaşayan, evlerine et almakta zorlanan maddi durumu yetersiz yüzlerce Müslümana iftar verdiği için TİKA'ya teşekkür ettiğini söyledi.







Biafra Müslümanlara Yardım Organizasyonunun yöneticisi 67 yaşındaki Jumaa Ali, "Bu sene ramazan ayında özellikle Nairobi'deki Müslümanlara çok az yardım geldi, çünkü yardımlar daha çok Kenya'da kuraklığın yaşandığı yerlerdeki kardeşlerimize yönlendirildi. Onların bizden daha çok ihtiyaçları var." dedi.



Ali, ramazan ayının, Müslümanların gönlünü almak ve onlara maddi manevi yardım etmek için en iyi fırsat olduğunu belirterek, TİKA'ya Kenya'daki Müslüman kardeşlerini unutmadığı için duacı olduklarını ifade etti.



TİKA, Kenya'da bu sene ramazan ayı boyunca başta yetimhaneler ve camiler olmak üzere bin 500'ün üzerinde kişiye iftar yemeği vererek, bir yandan da yarıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapıyor.