TİKA gönüllülerinden Ürdün'de çevre düzenlemesi

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğindeki "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan ilk ekip, Ürdün'de Hattin Filistin Mülteci Kampı'nın çevre düzenlemesi faaliyetlerine başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı'na" katılan ilk ekip, Ürdün'de Filistinlilere ait Hattin Mülteci Kampı'nın çevre düzenlemesi faaliyetlerine başladı.



Küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaretini öngören Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Ürdün'e gelen 13 kişilik ekip, Hattin Mülteci Kampı'nın bir mahallesindeki evlerin duvarlarını boyadı, duvarları çeşitli resimlerle renklendirdi.



Ürdünlü bazı gönüllülerin de temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine katıldığı görüldü.



Ekibe eşlik eden TİKA yetkilisi Rıdvan Yıldırım, AA muhabirine, karşılıklı tecrübe paylaşımı için öğrencilerin bu ülkeye geldiğini söyledi.



Yıldırım, elektrik sıkıntısı yaşaması, çevre düzenlemesine ve bazı hizmetlere ihtiyaç duyması nedeniyle Hattin Mülteci Kampı'nı seçtiklerini ifade etti.



Ekipte yer alan öğrencilerden Yunus Emre Polat, "Bu insanlarla birlikte olmak güzel. Onlar sevindikçe biz de mutlu oluyoruz. Aralarında bulunmaktan övünç duyuyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Bu insanlara teşekkür ederiz." dedi.



Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yunus Şimşek de "Burada bulunmamızın en önemli sebeplerinden biri, Ürdünlülerle aramızdaki bağları güçlendirmek. Hayallerini duvarlara çizebilmek için Filistinli mülteci çocuklarla birlikteyiz." diye konuştu.



Gönüllü olarak çalışmalarında ekibe yardım eden Ürdünlü öğrenci Muhammed Şelbi, 3 yıldan bu yana Ürdün üniversitelerinin çoğunu temsil eden bir gönüllü ekibinde faaliyetlere katıldıklarını belirtti.



Ürdünlü bir diğer gönüllü öğrenci Meys Zanun, Türkiye'nin başlattığı bu programı çok beğendiğini dile getirdi.



Amman TİKA Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım da Ürdün'deki Filistin İşleri Müdürlüğü ve yerel bir yardım derneğiyle yapılan koordinenin ardından Hattin Mülteci Kampı'nı seçtiklerini söyledi.



Ürdün'deki 10 Filistin mülteci kampından biri olan Hattin Mülteci Kampı, 1968 yılında kuruldu. Kampta 53 binin üzerinde insan yaşıyor.