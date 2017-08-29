TİKA gönüllüleri Cezayir'de okul boyadı

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Cezayir'e giden gönüllü elçiler, okul tadilat faaliyetlerinin yanı sıra milli parkların temizlik çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında Cezayir'e gelen gönüllü öğrenciler, Bouira vilayetindeki El Riche ormanında temizlik çalışmalarına katıldı. Gönüllü elçiler, Cezayir’in en yüksek dağı Djurdjura'nın eteklerine kurulu Sharidj İlkokulunun sınıflarını boyadı.



Ülkedeki Müslüman izci gruplarıyla bir araya gelen gönüllü elçiler, Djurdjura Dağındaki Tkijda Milli Parkının temizlik çalışmalarına da katıldı.



Cezayir’in Fas sınırındaki Tilimsan vilayetini de ziyaret eden gönüllü elçiler, Müslüman İzci Grubu Al Ishraq Scouts ile Tilimsan-Lalla Setti Doğa Parkı ve Chria ormanının temizlik çalışmalarına katıldı.



Ebu Bekir Belkaid Üniversitesini ziyaret eden gönüllü elçiler, yetkililerin kendilerine onuruna verdiği resepsiyona katıldı.



Resepsiyonda, öğrencilere üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında bilgi verilerek Türkiye'deki üniversiteler ile Mevlana Programı ve Erasmus Programı anlaşması yapıldığı belirtildi. Ülkenin yöresel yemeklerinin ikram edildiği resepsiyonun ardından hatıra fotoğrafı çekildi.



Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde aktif kullanılan ve dünyanın en büyük mağaralarından Beni Add mağarasını da ziyaret eden gönüllü elçiler, daha sonra Blida vilayetindeki tarihi mekanları gezerek, Osmanlı'nın Cezayir’deki izlerinin peşine düştü.