TİKA, genç doktorlar ve tıp öğrencilerini buluşturdu

TİKA'nın desteğiyle, Karadağ'da düzenlenen konferansta 120 ülkeden bin 200 genç doktor ve tıp öğrencisi buluştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, Karadağ'da düzenlenen konferansta 120 ülkeden bin 200 genç doktor ve tıp öğrencisi buluştu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva şehrinde, TİKA'nın ana sponsorluğu ve Karadağ Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (MoMSIC) ev sahipliğinde 2017 yılı organ nakli konulu mart ayı genel kurul toplantısı ile bilim ve eğitim konferansı düzenlendi.

120 ÜLKEDEN BİN 200 GENÇ DOKTOR VE TIP ÖĞRENCİSİ KATILDI



TİKA tanıtım filminin de izletildiği konferansın açılış törenine, Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Bente Mikellsen, Karadağ Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Goran Nikoliç, TİKA yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri ile 120 ülkeden bin 200 genç doktor ve tıp öğrencisi katıldı.



Törende konuşan Büyükelçi Galip, Türkiye'nin yardım eli olan TİKA'nın dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç duyulan her alanda önemli iş birliği projeleri gerçekleştirdiğinin altını çizerek, konferansın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



TİKA Karadağ Program Koordinatörü Altun da başkanlığın Karadağ genelinde birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, konferansın Budva'da düzenlenmesinin ülkenin tanınırlığı açısından önemli olduğunu ve 2017'de projelerin devam edeceğini kaydetti.