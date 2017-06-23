TİKA Doğu Kudüs’te 71 projeyi hayata geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 2005 yılından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs’te eğitim, sağlık ve ortak kültürel miras gibi sosyal alanlarda 71 projeye imza attı.

Proje kapsamında TİKA, çoğu işgal altında bulunan Batı Şeria olmak üzere Doğu Kudüs'te 71 projeyi hayata geçirerek tarihi doku korunarak yaşanabilir mekanlar oluşturdu.



TÜRKİYE-FİLİSTİN ORTAK KÜLTÜR MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR



TİKA, 2011 yılında Mescid-i Aksa külliyesinde bulunan ve altın kaplamalı Kubbetu’s Sahra’nın hilalinin restorasyonu için çalışma başlatarak, Türkiye’den getirilen uzmanların hazırladığı rapor çerçevesinde 2 yılda restorasyonu tamamladı.



Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu eski şehir bölgesindeki Özbekler Tekkesi de TİKA tarafından restore edilerek, daha önce vefat eden Özbekler Tekkesi şeyhinin ailesine teslim edildi.



Yine eski şehrin doğu kısmındaki Bab'ur Rahme Müslüman mezarlığının ilk etabını daha önce restore ederek tamamlayan TİKA, bu yıl ikinci ve son etabın restorasyonuna başlamayı hedefliyor. Böylece mezarlıktaki Sahabe kabirleri başta olmak üzere Müslümanların kabirlere ulaşmalarında bir düzen ve kolaylık sağlayacak iç yol tanzimi ve onarımları tamamlamış olacak.



TİKA tarafından Mescid-i Aksa külliyesi içindeki İslam Müzesi için hazırlanan tanzim-teşhir projesinin Ürdünlü yetkililerle müzakeresi devam ediyor, projenin kabul edilmesi halinde yakın zamanda uygulama aşamasına geçilecek.



TİKA ayrıca Filistin’in, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın daha iyi tanıtılması amacı ile hazırladığı Mescid-i Aksa ve Filistin rehberlerini, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce basılmasını sağladı.



İsrail’in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde birçok zorluğa maruz kalan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün eski şehir beldesinde yaşayan Filistinlilere yardım eli uzatan TİKA, bugüne kadar eski şehirde birçok ev ve dükkânın restorasyonunu sağlayarak, yaşanabilir mekanlar oluşturdu.



NEBİ MUSA ŞENLİKLERİ YENİDEN HAYAT BULDU



Kudüs'ü fetheden İslam orduları komutanı Selahaddin Eyyubi tarafından Müslümanların gücünü göstermek için 1187 tarihinde başlatılan ve İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgaliyle sona eren Nebi Musa Şenlikleri de 2014 yılından beri TİKA'nın desteğiyle yeniden hayat buluyor.



TİKA KUDÜSLÜLERİN HAYATINA DOKUNUYOR



TİKA, sosyal hizmetlerin yeterince verilmediği, Filistinlilerin zor şartlar altında yaşadığı Doğu Kudüs’te toplumsal alt yapının güçlendirilmesi alanında da birçok projeye imza attı.



TİKA, Mescid-i Aksa’nın çevresindeki eski şehir beldesinde bulunan, Filistinli çocukların ve gençlerin rahatça oyun oynayabilecekleri nadir alanlardan biri olan Tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi’nin spor tesisine ekipman desteğinde bulundu.



TİKA ayrıca Doğu Kudüs’teki "Kudüs Beytül Mahabbe Derneği Kadın ve Çocuk Sığınma Evi" restorasyonu projesini tamamlayarak, kadın ve çocuklar için uygun bir ortamın oluşmasını sağladı.



Ramazan ayı münasebetiyle Kudüs’teki yüzlerce muhtaç aileye gıda yardımında bulunan TİKA, ihtiyaç sahibi Filistinlilerin yüzünü güldürdü.



TİKA, eğitim ve öğretimin daha rahat alanlarda yapılması için birçok projeye imza atarak, Kudüs Riyad el-Aksa Okulları’na donanım yardımı sağlamının yanı sıra Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesine laboratuvar kurulması projesi için ise halen çalışmaları devam ediyor.



Kudüs Üniversitesi'nde 400 öğrencilik kız yurdu projesini yakın zamanda başlatacak olan TİKA, Kudüs'teki Nur'ul Huda Hafızlık Merkezi'nin inşasını da tamamladı.



Bu yıl içinde 30 ev ve 30 dükkânın restorasyonunu başlatmayı hedefleyen TİKA, bütün bu projeleri başta Ürdün'e bağlı İslam Vakfı olmak üzere Kudüs Ticaret Odası ve Arap Otelcileri Birliği gibi resmi onaylı STKlar ile işbirliği içinde yürütüyor.



Ramallah merkezli çalışmalarını Kudüs'te açacağı yeni ofis ile daha nitelikli ve yoğunluklu bir seviyeye ulaştırmayı hedefleyen TİKA, Kudüs'teki Kızılay Hastanesinin girişinin düzenlenmesini sağlamanın yanı sıra Arap Otelciler Birliği ile de Kudüs'ün turizm haritası hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.



TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla işgal altındaki Batı Şeria olmak üzere Kudüs ve Gazze’de eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda bugüne kadar 71'i Doğu Kudüs'te, 120'si de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 400'ü aşkın projeyi hayata geçirdiği kaydedildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Filistinlilere destek verdiğini ve kentin Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığına ilişkin yayımladığı haberde, TİKA’nın 2004’ten beri milyonlarca dolar harcayarak onlarca projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekmişti.



Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yürüttüğü faaliyetlerden rahatsızlığını ortaya koyan gazete, kent esnafının dükkanlarında Türk bayraklarının artması ve Türk yemeklerinin yaygınlaşmasına vurgu yapmıştı.



Öte yandan, iktidardaki Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ve Yahudi Evi partisi milletvekili Şulamit Maalem, parlamentodaki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu'na çağrıda bulunarak "Türkiye'nin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin komisyonda ele alınarak tartışılması" çağrısında bulunmuştu.



