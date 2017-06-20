TİKA Cezayir’de huzurevinde kalan 175 yaşlıya iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de 175 yaşlıya iftar verdi.

Cezayir’in başkenti Cezayir'de düzenlenen iftarda TİKA, Sidi Musa semtindeki bir huzurevinde kalan 175 yaşlıya iftar verdi.



"Kardeşlik Sofrası" sloganıyla düzenlenen iftar programına, TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Keman Özdemir, TİKA Cezayir Koordinatörü Orhan Aydın ve ülkede gençlere ve yaşlılara yönelik faaliyetlerde bulunan Anis Derneği Başkanı Adil Lahbib katıldı.



TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Özdemir, yaptığı konuşmada, Türkiye-Cezayir kardeşliğinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin Cezayir'in ve Cezayir halkının her zaman yanında olacağını söyledi.



Anis Derneği Başkanı Lahbib ise "Kardeşlik Sofrası" başlığıyla düzenlenen iftar programından çok memnun olduklarını belirterek, bu tür programların iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğini ifade etti.



Yöresel yemeklerin ikram edildiği programda, huzurevindeki yaşlılara çeşitli hediyeler verildi.