İsrail TİKA çalışanın gözaltı süresini uzattı

Alınan bilgiye göre, Biru's-Seba şehrinde bugün görülen duruşmada savcının talebi üzerine gözaltı süresi 16 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. Perşembe günü yeniden görülecek duruşmaya kadar savcının, Murteca hakkındaki iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

Murteca hakkındaki davayla ilgili yayın yasağının da 14 Mart'a kadar devam edeceği belirtiliyor.

Başbakanlığa bağlı TİKA'nın Ankara'daki toplantısına katılmak üzere Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na gelen Murteca, İsrail makamlarından seyahat izni verilmiş olmasına rağmen "Hamas ile çalışmak, düşman bir örgüte üye olmak, yabancı casuslarla iletişim halinde olmak, devlet güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan komplo hazırlamakla" suçlanarak burada gözaltına alınmıştı.

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE BÜYÜKELÇİLİĞİN TEMASLARI SÜRÜYOR



Tel Aviv ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine rağmen İsrail'in, Başbakanlığa bağlı bir kurum olan TİKA'nın Filistin uyruklu çalışanı Murteca'yı Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alması dikkati çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin, yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan Murteca'yla ilgili İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürdüğü ve gözaltı süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Murteca'ya yöneltilen suçlamaların şahsına yönelik olduğu, TİKA'nın çalışmalarıyla bağlantılı bir suçlamada bulunulmadığı öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TİKA için çalışıyor.