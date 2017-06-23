TİKA Afganistan'da yetimhane yaptırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 190 yataklı yetimhane binası yaptırdı.

Yetimhane binasının açılış törenine, Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Faizullah Zeki, Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk ve yetim çocuklar katıldı.



Vali Nur, törenin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun ölmez, yitmez olduğunu" vurguladı.



Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan'da birçok projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Nur, Belh vilayetinde yapılan yardımların da unutulmaz olduğunu belirtti.



Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Zeki, Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de Afganistan'ın yanında olduğunu ve gerçek kardeşliğini gösterdiğini kaydetti.



Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımların karşılıksız olduğunu dile getiren Zeki, özellikle yetimlere yapılan yardımların önemli olduğunu vurguladı.







YETİM ÇOCUKLARIN ELİNDE SİLAH YERİNE KALEM OLSUN



Başkonsolos Erdeviren de TİKA'nın yaptırdığı yetimhanede barınan kimsesiz çocukların ellerine silah yerine kalem almalarını istediklerini aktardı.



Türkiye'nin dost ve kardeş Afgan halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığına dikkati çeken Erdeviren, bundan sonra da her alanda Afganların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



TİKA Başkan Yardımcısı Er, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun yakın zamanda başlamadığını, aksine çok eskilere dayanan bir kardeşlik ilişkisinin olduğunu söyledi.



Bu tarihi bağların akademik çalışmalara yansıtılmadığını anlatan Er, ''Aslına bakıldığını iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri, yüzyıllar öncesine dayanıyor. Gerek Osmanlı döneminde olsun gerek daha sonraki dönemlerde olsun Türkiye, hep Afgan halkıyla bağlarını güçlü tutmuştur.'' diye konuştu.



Afganistan'daki ilklerin çoğunda Türklerin imzasının olduğuna işaret eden Er, Afganistan'da ilk akıl hastanesi ve ilk tıp fakültesini de Türklerin açtığını hatırlattı.



''Kardeşlik ilişkileri tek taraflı değildi.'' diyen Er, sözlerine şöyle devam etti:



''Afganistan halkı da Cumhuriyet'ten önce bizim yardımımıza koşmuştur, biz de bunu görmezden gelmeyiz, bu nedenle TİKA'nın başka ülkelerde bir ofisi olduğu halde Afganistan'da 3 tane ofisi bulunmaktadır. Bu da Türkiye'nin Afganistan'a ilgisini göstermektedir. Biz TİKA olarak şu ana kadar Afganistan'da bine yakın proje gerçekleştirdik, bundan sonra yeni projelerimizle yardım faaliyetlerimiz devam edecektir.''