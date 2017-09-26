THY'ye '5 Yıldızlı Küresel Havayolu' ödülü

Türk Hava Yolları, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneğince "5 Yıldızlı Küresel Havayolu" ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY), "Airline Passenger Experience Association (Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği- PEX) tarafından "5 Yıldızlı Küresel Havayolu" ödülüne değer bulundu.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen "Expo 2017" kapsamında "APEX Yolcu Tercihi Ödülleri" töreni düzenlendi.



Törende, "5 Yıldızlı Küresel Havayolu" ödülüne layık görülerek yolcu deneyimi ve konforu alanındaki küresel liderliğini bir kez daha tescilleyen THY, sektörün en saygın kuruluşları tarafından ayrıcalıklı hizmet kalitesi, ikram konsepti ve özel yolcu salonları gibi birçok kategoride bugüne dek sayısız ödül almaya hak kazandı.



Bayrak taşıyıcı havayolu, yine havacılık endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olarak addedilen Skytrax tarafından geçen aylarda dört ödüle birden layık görülmüş, sektörel gündemin önemli konu başlıklarından biri olmuştu.



Geçen 9 yıl süresince "Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi" ödülünün sahibi olan THY; 2013, 2014, 2016 ve 2017'da "En İyi Business Sınıfı İkram Servisi", 2015'te "En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu" ile 2015, 2016 ve 2017'de de "En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu İkramı" ödüllerinin sahibi oldu.



"MİSAFİRLERE EN İYİ SEYAHAT DENEYİMİNİ YAŞATMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, misafirlere en iyi seyahat deneyimini yaşatmak adına büyük uğraş verdiklerini, "5 Yıldızlı Küresel Havayolu" ödülüne sahip olmanın kendileri için bu çaba karşılığında elde edilebilecek en değerli motivasyon olduğunu belirtti.



Aycı, yolcu memnuniyeti odaklı farklı ve yeni hizmetler geliştirme prensibiyle uçuş deneyimlerinin tamamında konuklarını benzersiz bir konfor ve rahatlıkla buluşturduklarına dikkati çekerek, "Bizi rakiplerimizden ayıran bu temel özelliğimiz yani ayrıcalıklı hizmet anlayışımız sayesinde bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki standartları belirlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



