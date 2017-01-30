Yeni uçuş noktası: Konakri

Havayolu şirketi, Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'yi uçuş yaptığı noktalar arasına kattı.

Türk Hava Yolları (THY), Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'ye uçuş başlattı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketi Afrika kıtasındaki büyümesini sürdürüyor. Şirket, uçuş ağına Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'yi de ekledi. THY'nin yeni hatla birlikte Afrika'daki uçuş noktası 32 ülkede 51 destinasyona yükseldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY'nin Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Konakri'yi uçuş ağımıza dahil etmekle Gine halkı ve ekonomisine inancımızı vurgulamaktayız. Bu açılışla aynı zamanda, dünya genelindeki diğer havayolu şirketlerinden çok daha fazla ülkeye uçuş yapma özelliğimizin de bir kez daha altını çizmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.



Gine Cumhuriyeti'nin başkenti ve Afrika'nın önemli liman şehirlerinden Konakri'ye bugün itibarıyla haftada 2 gün karşılıklı icra edilecek uçuşlarda yolcular, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 ABD dolarından başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.



Ayrıca Miles&Smiles üyeleri, Konakri hattında ilk 6 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 25 ekstra statü mili kazanabilecek.



Yolcular, THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşabilecek.