THY'nin reklam filminde rol aldı

Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filminde, Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman oynadı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, son 6 yıldır “Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçilen Türk Hava Yolları'nın Morgan Freeman’lı yeni reklam filmi 5 Şubat'ta, Amerikan televizyon tarihinin en fazla izlenen programı olan Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) finali, Super Bowl'da gösterime girdi.



Geçen yıl oldukça ses getiren "Batman v Superman" reklam kampanyasını ilk olarak, dünya genelinde 800 milyon kişinin takip ettiği Super Bowl'da izleyiciyle buluşturan Türk Hava Yolları, bu sene de Morgan Freeman'ın yer aldığı yeni reklam filmi ile yine aynı platformda yerini aldı.



MORGAN FREEMAN THY'NİN REKLAM FİLMİNDE



Çok sayıda küresel markanın tanıtım projesinde imzası bulunan yönetmen Matthias Zentner'ın yönetmenliğini yaptığı reklam filminin çekimleri, geçen ay Los Angeles'ta tamamlandı.



Çekimleri 10 saati bulan ve toplamda 101 kişinin görev aldığı filmin, birçok uluslararası medya aracı üzerinden 4 kıtada, 16 TV kanalında aynı anda yayına alınması planlanıyor.



"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, global büyüme stratejisi doğrultusunda bu yıl da hız kesmeden yeni hatlar açmaya devam ettiklerini belirtti.



Türkiye'nin küresel marka elçisi olarak bayrak taşıyıcılığı yapan THY'nin global ülke imajına da katkı sağlamasının kendileri adına önemli bir motivasyon olduğunu anlatan Aycı, "Bu bağlamda, Morgan Freeman ile yaptığımız anlaşma, küresel marka değerimize ve bilinirliğimize sağladığı katkı açısından büyük önem taşıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerle gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarının geri dönüşlerinden oldukça memnunuz. Yeniliklerin peşindeyiz ve elbette ki hep daha iyiyi hedefliyoruz. Şimdiden büyük ses getirdiğini gördüğümüz Morgan Freeman'lı yeni reklam kampanyamızın, marka algımıza önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Ünlü aktör Morgan Freeman da prestijli bir marka olan THY ile işbirliği yapmanın kendisi için onur verici olduğunu aktardı. Morgan Freeman, “Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var, bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. Yolcularına sunduğu benzersiz hizmet anlayışı sayesinde süreklilikle ödüle layık görülen, aynı zamanda inanılmaz lezzetli uçak içi ve özel yolcu salonu ikramlarına sahip Türk Hava Yolları, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.