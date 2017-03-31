THY'nin İstanbul-Balıkesir uçuşları başladı

Türk Hava Yollarının İstanbul Atatürk Havalimanı ile Balıkesir Koca Seyit Havalimanı arasında direkt uçuşları başladı.

THY Satış ve Pazarlama Daire Başkanı Halil İbrahim Polat, Edremit ilçesindeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, uçuşların ilk etapta cuma ve pazar günleri, 17 Haziran'dan itibaren de haftanın her günü karşılıklı gerçekleştirileceğini söyledi.



Uçuşların bölgenin kalkınmasında, turizmin çok daha iyi noktalara gelmesinde önemli bir rol oynayacağını belirten Polat, "Rezervasyonlarımızda Edremit seferlerinin dolu olduğunu ve dünyanın birçok noktasından Edremit'e gelmek isteyen misafirlerin olduğunu gördük. Bu son derece sevindirici bir haber. Seferlerin hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu..



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da ilçenin dünyaya açıldığını dile getirerek, "Edremit, adım adım hak ettiği yere hızla ilerliyor. Edremit, önümüzdeki sürecin parlayan yıldızı, turizmin göz bebeği olacak. Bu uçuşların en önemli etkisi direkt yurt dışına yapılacak uçuşlarla bağlantılı olması. O bakımdan çok önemliydi." ifadelerini kulandı.



Daha sonra Edremit'e inen ilk seferin yolcuları kırmızı halı ile karşılandı ve uçağın önünde açılış kurdelesi kesildi.