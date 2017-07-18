THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) 300. uçuş noktası, Tayland'ın dünyaca ünlü tatil destinasyonu Phuket oldu.

THY, bugün itibarıyla Phuket’e direkt seferlere başladı. THY'nin Phuket seferleri, haftada 4 frekans halinde karşılıklı yapılacak.



THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, Phuket uçuş hattının açılışı dolayısıyla Phuket Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, THY'nin genişleyen uçuş ağıyla birlikte yolcularına en iyi hizmeti sunmaya devam ettiğini söyledi.



Ekşi, "Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olan Phuket'i de kapsamlı networkümüze ekleyerek yolcularımıza yaptığımız 'dünyayı keşfe' yönelik çağrımızı yinelemekteyiz." ifadesini kullandı.







TURKİSH CARGO DA PHUKET'E HAVA KARGO HİZMETİ SAĞLAYACAK



THY'nin yeni uçuş noktası Phuket, dünyanın 120 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun da yeni servis noktası olacak. Turkish Cargo, bugün başlayan uçuşlarla birlikte THY'nin yolcu uçakları ile Phuket'e de hava kargo hizmeti sağlayacak.



THY yolcuları, İstanbul'dan Phuket'e açılışa özel tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 569 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.



Miles&Smiles üyeleri de Phuket uçuşlarında, 31 Aralık 2017'ye kadar ücretli ekonomi sınıfındaki biletlerini tek yönde 45 bin yerine 22 bin 500 mil karşılığında upgrade edebilecek.



THY'NİN TAYLAND'A HAFTALIK SEFER SAYISI 18'E ÇIKTI



Verilen bilgiye göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'a haftada 14 sefer düzenleyen THY, Phuket ile birlikte ülkeye haftada 18 sefer düzenlemiş olacak.



Tayland'ın eşsiz güzelliklere sahip adası Phuket, yılda 5 milyon turist çekiyor. Özellikle Avrupa ve Güney Amerika'dan tatil için Phuket'e gitmek isteyenlerin şimdiden THY'nin seferlerine büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.



Öte yandan, geçen yıl Tayland'ı ziyaret eden Türk turist sayısı da 75 bin oldu.