THY'den üçüncü çeyrekte tarihi kar

Türk Hava Yolları (THY), 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar esas faaliyet karı ile tarihinin en yüksek üçüncü çeyrek karını elde etti.

Türk Hava Yolları, 2017 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, yıl başından itibaren uyguladığı mali disiplin ve dinamik talep yönetimi uygulamaları ile bu yılın üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar, 9 aylık döneminde ise 956 milyon doları esas faaliyet karı gerçekleştirerek, tarihinin en yüksek üçüncü çeyrek karına ulaştı.



Başarılı geçen üçüncü çeyrekte hem yolcu hem de kargo gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre güçlü artış gösteren Türk Hava Yolları'nın toplam gelirleri yüzde 23 artışla 3,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin, yılın 9 aylık döneminde elde ettiği toplam gelir ise yüzde 8 artarak 8,2 milyar dolara yükseldi.



Bu dönemde şirketin Faiz, Vergi, Amortisman ve Kira Öncesi Karı (FAVKÖK) bir önceki yıla göre yüzde 90'a yakın artış göstererek 1,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı şekilde yüzde 41'e ulaşan FAVKÖK marjı ile Türk Hava Yolları, havacılık sektöründeki en karlı havayolu şirketleri arasındaki konumunu korudu.



EYLÜL AYI YÜZDE 82,5 İLE DOLULUKTA BİRİNCİ



Türk Hava Yolları, bu dönemde yüzde 81,5 ile son 5 yılın en yüksek eylül ayı doluluk oranına ulaştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde canlanmaya başlayan turizmin, üçüncü çeyrekte daha da güçlenmesi ile birlikte, taşınan yolcu sayısı 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 17 artışla 21,3 milyon olarak gerçekleşti.



Üçüncü çeyrekte yaşanan bu başarının da katkısıyla Türk Hava Yolları 2017 yılının 9 aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştı.



Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, 2017 yılının 9 aylık döneminde mali disiplinden taviz vermeyerek operasyonel giderlerini yaklaşık yüzde 6 azalttı. Akaryakıt giderlerinin arttığı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, personel ve ikram giderleri gibi tüm büyük kalemlerde yapılan tasarruflar sayesinde birim giderinde yüzde 4 azalma kaydedildi.



TURKISH CARGO, UÇUŞ NOKTASINI 72'YE YÜKSELTTİ



Dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam eden Turkish Cargo, yıl başında dünya genelinde 55 noktaya ulaşırken, bu sayıyı eylül sonu itibarıyla 72 noktaya çıkardı.



Açtığı hatlarla Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir koridor oluşturan Turkish Cargo, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 294 bin ton kargo taşıdı.



Şirket bu dönemde kargo gelirlerini yüzde 40 seviyelerinde artırarak 343 milyon dolara ulaştırdı. Başarılı performansını çok sayıda ödülle taçlandıran Turkish Cargo, son olarak da Asya'da "Yılın En İyi Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi.



Türkiye’nin en değerli marka elçilerinden olan Türk Hava Yolları, bu yıl açılan Samara ve Phuket gibi hatlarla birlikte 120 ülkede, 49'u yurt içi, 251'i yurt dışı olmak üzere toplam 300 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Dünyanın en genç filoları arasında bulunan Türk Hava Yolları filosu bugün 223'ü dar gövde, 90'ı geniş gövde ve 16'sı kargo uçağı olmak üzere toplam 329 uçaktan oluşuyor.



"TÜRK HAVA YOLLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK"



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "2017 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz karlılık, ortaklığımızın güçlü nakit üretme potansiyelini net bir şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.



Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyanın önde gelen 5 yıldızlı havayollarından biri olma hedefleri doğrultusunda, hizmet kalitesinden asla ödün vermeden büyüme trendine devam edeceklerini belirten Aycı, "Türkiye'nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan Türk Hava Yolları, yükselişini sürdürme ve İstanbul'u uluslararası hava taşımacılığının önemli bir merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek." yorumunda bulundu.



