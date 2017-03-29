THY'den ücretsiz internet hizmeti

THY Genel Müdürü Ekşi, 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz "wifi" hizmeti vereceklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, ABD seferlerinde uçaklarda ücretsiz internet hizmetine ilişkin açıklamada bulundu.



Bilal Ekşi, "31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolcularımıza uçak içinde ücretsiz wifi hizmetine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Açıklama Ekşi'nin hesabından İngilizce olarak da paylaşıldı.