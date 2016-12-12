THY'den sefer iptalleri

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 20 tarifeli seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Atatürk Havalimanı ile yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 20 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hatta 16, dış hatta 4 seferin yapılamayacağı belirtildi.



Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istendi.

Atatürk Havalimanı'nda seferler azaltıldı



Bu arada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü de yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bir dizi tedbir aldı.



Başmüdürlükten yapılan açıklamada, "Yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Aralık 2016 saat 15.00 ile 14 Aralık 2016 06.00 saatleri arasında, Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın, bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA