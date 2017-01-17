THY'den iç hatta kampanya

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17-22 Ocak arasında 66 liradan başlayan fiyatlarla satın alacakları biletlerle 1 Mart-20 Haziran tarihleri arasında uçuş yapabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına yurt içi erken rezervasyon kampanyasıyla Türkiye içi tüm uçuşlarda 66 liradan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanyadaki sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17-22 Ocak arasında satın alacakları biletlerle 1 Mart-20 Haziran tarihleri arasında uçuş yapabilecek.



Kampanya dahilinde tüm vergiler dahil 66 liradan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücreti olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.



Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.