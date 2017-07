THY'den "Fly Good Feel Good" projesi

THY, proje kapsamında dünyaca ünlü program yapımcısı ve sunucusu Dr. Mehmet Öz ile yolcularının daha rahat ve sağlıklı bir seyahat geçirmeleri için iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Hava Yolları (THY), dünyaca ünlü program yapımcısı ve sunucusu Dr. Mehmet Öz ile yolcularının seyahatlerini daha rahat ve sağlıklı geçirmelerini hedefleyen "Fly Good Feel Good" projesi kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı.



THY'den yapılan açıklamaya göre şirket dünyaca ünlü "The Dr. Oz Show" programının yapımcı ve sunucusu Dr. Mehmet Öz ile yolcularının seyahatlerini daha rahat ve sağlıklı geçirmelerini hedefleyen proje kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı.



İş birliği çerçevesinde Dr. Öz, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi THY'nin yolcularına sağlıklı beslenme ve egzersiz tavsiyelerinde bulunacak.



THY'nin Dr. Öz ile gerçekleştireceği bu ortak çalışma, bayrak taşıyıcı havayolunun yolcularına sunduğu marka deneyimini çok daha ileri taşımak için geliştirdiği projenin bir parçası olarak yürütülecek.



Proje kapsamında ayrıca THY'nin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve uçak içi eğlence sistemleri üzerinden gösterimi yapılan uzman tavsiyelerinin bulunduğu kısa videolar ve basılı materyaller yer alıyor.



Bu iş birliği çerçevesinde Dr. Öz, İstanbul'dan New York'a giden TK01 sefer sayılı uçuşta, pilotların, kabin ekibinin ve uçak şefinin de yardımıyla, şov programı "The Dr. Oz Show" ve "Fly Good Feel Good" projesinin içerik çekimlerinden önce yolculara büyük bir sürpriz yaptı.



Dr. Öz, bu özel uçuş deneyiminde, uçak içi eğlence sistemi üzerinden sağlıklı yaşam çağrısı yapan mesajlar ve küçük hediyelerle yaklaşık 300 yolcuya oldukça keyifli dakikalar yaşattı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, temel ilkelerinin başında misafirlere sunulan marka deneyimini sürekli geliştirmek olduğunu belirtti.



Misafirlerinin her anını daha konforlu ve keyifli hale getirmek istediklerini anlatan Aycı, "Uçuş deneyimleri boyunca onlara kendilerini iyi hissettiriyor olmak, ödüllü hizmet anlayışımızın önemli bir parçası. Dr. Öz, misafirlerimizin Türk Hava Yolları ile uçma ayrıcalığını uçak içinde daha güçlü yaşayabilmeleri için özel bir atmosfer oluşturacak." ifadelerini kullandı.



Dr. Öz ise THY'nin hizmet anlayışı ve mükemmel ikramları ile dünyaca ünlü ve ödüllü bir havayolu olduğunu belirterek "Fly Good Feel Good, yolcuların uçuş deneyimlerinin sağlık ve zindelik boyutuna eğilen etkileyici bir proje. Projenin, Türk Hava Yolları marka deneyimini daha da yukarılara taşıyarak, yolculara gösterilen özeni ortaya koyması açısından çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Dr. Öz ile gerçekleştirilen iş birliği, yolcuların iyi bir seyahat deneyimi yaşamaları için uçuş öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin tümünü ele alan projenin bir sonraki aşamasını oluşturuyor.



THY, projesi kapsamında ayrıca, programa kaydolarak uçuşlarında ekstra mil kazanabilen doktorların, uçakta doktora ihtiyaç duyulması durumunda görev almalarını sağlayan, gönüllülük esasına dayalı "uçan doktor" uygulamasını da başlattı.



Türk Hava Yolları, projenin ilerleyen aşamalarında yolcu memnuniyetini daha da yukarılara taşımaya ve yolcularını sağlıklı yaşama özendirici tavsiyelerde bulunmaya devam edecek.