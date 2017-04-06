THY'den yeni yolcu rekoru

THY Genel Müdürü Ekşi, yarın 200 bin 61 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını ve bunun bir rekor olduğunu bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı duyuruda, "Maşallah! Evet bu bir rekor. Cuma günü 200 bin 61 yolcumuz THY'yi tercih etti. Konforlu ve emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerini kullandı.



Bilal Ekşi, 31 Mart'ta da 187 bin 470 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını duyurmuştu.