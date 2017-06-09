THY yönetiminde değişiklik
THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Orhan Birdal atandı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, THY'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Orhan Birdal'ın atanmasına karar verildiği bildirildi.