THY uçağında "bomba yazısı" alarmı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferine hazırlanan tarifeli uçağında, tuvalet duvarında "bomba" yazılı not bulunması nedeniyle güvenlik prosedürü gereğince arama başlatıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan Kanada'nın Toronto kentine hareket için saat 15.30'da park pozisyonundan "push-back" yapan THY'ye ait uçağın tuvalet duvarında "Bomb to Toronto" yazısı tespit edildi. Durumun kaptan pilota bildirilmesinin ardından uçak, park yerine geri döndü.



THY uçağı için güvenlik prosedürü uygulandı. Terminale alınan yolcuların üst ve bagajlarında arama yapılıyor.