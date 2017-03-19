THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Houston seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Polonya’ya zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan 14.55'te hareket eden THY uçağı Polonya hava sahasında bulunduğu sırada, bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin bilgilendirdiği kaptan pilot, kuleyle irtibata geçerek, zorunlu iniş için izin istedi.



Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Varşova Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan yolcuyu uçaktan alarak, hastaneye götürdü.



THY uçağı, daha sonra diğer yolcularıyla ABD'nin Houston kentine hareket etti.



Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.