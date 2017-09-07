Son Dakika!
07 Eylül 2017 20:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2017 20:02

THY kasırga nedeniyle Miami seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

THY kasırga nedeniyle Miami seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kasırganın sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yolcuların seferlerle ilgili bilgileri "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden öğrenmeleri istendi.

Etiketler: thy seferleri


0Yorum Yap