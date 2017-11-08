THY ile Tayland arasında 'iyi niyet anlaşması' imzalandı

Türkiye ile Tayland arasındaki turizmin artırılması kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile Tayland Hükümeti arasında "iyi niyet anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Tayland arasındaki turizmin artırılması kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile Tayland Hükümeti arasında "iyi niyet anlaşması" imzalandı.



THY'nin Asya ve Uzak Doğu Satış Başkan Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ile Tayland Hükümeti'ni temsilen Uluslararası Pazarlama Başkan Yardımcısı Sisuda Wanapinyosak'ın katıldığı imza töreni, Londra'daki "Dünya Turizm Fuarı"nda yapıldı.



Törenin ardından Tayland Turizm ve Spor Bakanı Kobkarn Wattanavrangkul, fuarda geniş bir alana kurulu THY standını ziyaret ederek, maket THY uçağına imza attı.



Bir yıllık anlaşmayla iki ülke arasındaki spor, kültür, gastronomi ve tarih turizminin artırılması hedefleniyor.



Türkiye ve Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yıl dönümüne denk gelen 2018'de turizmin karşılıklı olarak canlandırılması amaçlanıyor.