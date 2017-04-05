THY, dünyanın iyilik yükünü sırtladı

Somali'deki gıda ihtiyacı için sosyal medyada başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla hazırlanan 65 ton bebek maması, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla Mogadişu'ya getirildi.

Türk Hava Yolları, Twitter’da 1,3 milyon, YouTube'da ise 1 milyon kişinin takip ettiği Jerome Jarre ve 5 arkadaşının "#TurkishAirlinesHelpSomalia" (Türk Hava Yolları Somali’ye YardımEt) ve "#Lovearmyforsomalia" (Somali için Sevgi Ordusu) kampanyasına, yine sosyal medyadan "Sevgi ve yardım için yapılacak yolculuğun çağrısını aldık" karşılığını vermişti.



THY, DÜNYANIN İYİLİK YÜKÜNÜ SIRTLADI



Kampanya kısa sürede, Ben Stiller gibi ünlü Hollywood yıldızlarının da desteğiyle dünyanın dört bir yanında 2 milyardan fazla kişiye ulaştı.



22 SAATTE 1 MİLYON DOLAR TOPLANDI



THY, gösterilen ilgi üzerine 6 ay boyunca toplamda 200 ton yardımın Somali'ye taşınacağını duyurmuştu. 10 günde toplanması planlanan 1 milyon dolarlık yardım, 104 ülkeden 16 bin bağışçıyla 22 saatte toplandı.



Kampanyanın 15. gününde bağış yapılan ülke sayısı 125'e, bağışçı sayısı 80 bine ulaşırken, yardım için oluşturulan fon 2,4 milyon doları aştı.



SOMALİLİ BAKANLAR UÇAĞI KARŞILADI



Söz konusu yardımlarla sağlanan 60 ton yüksek proteinli bebek maması THY'nin Fırat adlı Airbus A330-200F tip uçağıyla Mogadişu Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı'na getirildi.



Burada törenle karşılanan insani yardım dolu uçak için Somalili bakanların da katılımıyla apronda tören düzenlendi.



Törende konuşan Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali için çok önemli bir faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.



Somali'deki kuraklığa duyarsız kalmayanlara teşekkür eden Bekar, "Türk Hava Yolları’nın sosyal medyada başlatılan kampanyanın bir parçası olarak toplanan yardımları Somali'ye getirmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz bildiği gibi THY 2012'den beri Mogadişu’ya doğrudan uçarak Somali halkının yurt dışına çıkış kapısı olmaya devam ediyor." diye konuştu.



Bekar, toplanan yardımların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağından emin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Türkiye Somali halkın yanında olmaya devam edecektir. 2011'de de buradaydık 2017'de de buradayız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Somali halkına yardımcı olmak için çaba göstereceğiz. Kampanyayı düzenleyenlere ve bu yardımı Somali'ye ulaştıran THY'ye bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



THY, AFRİKA'DA 51 NOKTAYA UÇUYOR



THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu ise anlamlı bir günde Mogadişu'da olmaktan son derece mutluluk duyduklarını söyledi.



THY'nin Somali'ye uçan tek havayolu şirketi olduğunu anımsatan Kalyoncu, "Yüzyılımızın en büyük açlık ve kuraklık felaketlerinden birini yaşayan Somali halkına destek olmak için bugün burada toplandık. Afrika kıtasına en çok uçan havayolu şirketi olarak, bugün kıtada 51 noktaya uçmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.



Kalyoncu, 2012'den beri Somali'de faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, Türkiye ve Somali hükümetlerinin geliştirdiği yakın ilişkilere dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda sıkça Somali'ye geldiğini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:



"Türkiye ve Somali arasında gelişen ilişkilerin meyvelerini topluyoruz. THY olarak Türk hükümeti ve Türk Kızılayı ile bölgede uzun süredir yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Mogadişu Havalimanı başta olmak üzere Türk firmaları tarafından inşa edilen önemli alt ve üst yapı projelerimiz de bulunmaktadır. Bugün burada bulunmamıza sosyal medyada başlayan bir sivil inisiyatif sebep oldu. Sosyal medyanın gücüyle bir gecede milyonlara ulaşan Somali'ye yardım çağrısı Türk Hava Yolları üzerinden yapıldı."



Kalyoncu, THY'nin yapılan çağrılara sessiz kalmadığını aktararak, sonrasında kampanya dahilinde toplanacak yardımları Somali’ye ulaştırma sözü verdiklerini kaydetti.



Yardımların 65 tonluk kısmını Somali'ye getirdiklerini anlatan Kalyoncu, "Bebek mamalarını buraya getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Huzurunuzda sosyal medyada düzenlediği kampanyayla tüm dünyanın dikkatini Somali'ye çeken, Jerome Jarre ve arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. 125'ten fazla ülkeden yardım yapanlara da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.



Öte yandan törene Somali Federal Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fowsiya Abiikar Nur ile Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Mohamed Abdullahi Salad katıldı.



GETİRİLEN YARDIMLAR DAĞITILDI



Kampanya ile Mogadişu'ya getirilen tonlarca bebek maması, kısa sürede dağıtıma hazır hale getirildi.



Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Bekar, THY Kurumsal İletişim Başkanı Kalyoncu ve Somalili yetkililerin katılımıyla söz konusu gıdalar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Olgan, Kalyoncu ve beraberindeki ekip ayrıca Başkent Mogadişu'da Kızılay tarafından desteklenen bir kız çocuk yetimhanesini ziyaret ederek, öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verdi.





