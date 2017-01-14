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14 Ocak 2017 10:59 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2017 11:02

THY Avrupa Ligi'nde haftanın görünümü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

THY Avrupa Ligi'nde haftanın görünümü

Fenerbahçe, Kızılyıldız MTS, Real Madrid mağlubiyetleri sonrası EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden CSKA Moskova, sahadan 101-64 galip ayrıldı. 13. maçını kazanan Rus ekibi, Real Madrid ve Olympiakos'un önünde liderliğini devam ettirdi.

Deplasmanda oynadığı Kızılyıldız MTS mücadelesini 75-73 kaybeden Fenerbahçe, 6. sıraya geriledi.

Darüşşafaka Doğuş, ligin iddialı ekiplerinden Baskonia'yı sahasında 98-89 yenerek 8. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes ise konuk olduğu Panathinaikos Superfoods'a 92-81 yenildi ve haftayı 9. sırada tamamladı.

Haftaya son sırada başlayan Galatasaray Odeabank, evinde Zalgiris'i 87-79 mağlup ederek 15'inciliğe yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları 19-20 Ocak tarihlerinde oynanacak.

- SONUÇLAR

UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 63-58

Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya): 98-89

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe: 75-73

Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 67-69

CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 101-64

Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya): 87-79

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes: 92-81

Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-75

Takım G M AS YS Av
1. CSKA Moskova 13 4 1512 1370 142
2. Real Madrid 12 5 1479 1364 115
3. Olympiakos 12 5 1325 1249 76
4. Baskonia 11 6 1395 1325 70
5. Panathinaikos Superfoods 10 7 1319 1263 56
6. Fenerbahçe 10 7 1289 1298 -9
7. Kızılyıldız MTS 9 8 1267 1251 16
8. Darüşşafaka Doğuş 9 8 1361 1355 6
9. Anadolu Efes 8 9 1408 1429 -21
10. Brose Bamberg 7 10 1348 1333 15
11. UNICS Kazan 7 10 1336 1392 -56
12. Barcelona Lassa 7 10 1214 1272 -58
13. Zalgiris 6 11 1357 1399 -42
14. Maccabi FOX 6 11 1362 1416 -54
15. Galatasaray Odeabank 5 12 1328 1450 -122
16. EA7 Emporio Armani Milan 4 13 1358 1492 -134

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