THY Avrupa Ligi'nde haftanın görünümü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-76 mağlup eden CSKA Moskova, 12. maçında 11. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.



Deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 81-70 yenilen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 4 maçın ardından ilk yenilgisini alarak, 4 mağlubiyetle 5. sıraya geriledi.



Arka arkaya kazandığı 3 maç sonrasında konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, 6 mağlubiyetle 8. sıraya düştü.



Üst üste 4 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Doğuş, evinde ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 81-68 yenerek 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 83-80 mağlup eden Galatasaray Odeabank, 4. galibiyetini alarak son sıradan kurtuldu, haftayı 15. tamamladı.



- SONUÇLAR



THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



Unics Kazan (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-92



Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid (İspanya): 81-68



Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-88



Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-58



Brose Bamberg (Almanya) - Anadolu Efes: 91-83



Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 83-80



CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-76



Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe: 81-70



THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: AA