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04 Mart 2017 10:48 | Son Güncelleme: 04 Mart 2017 10:53

THY Avrupa Ligi'nde bir ilk

Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçlarında ilk kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde bir ilk

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 87-84 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, 6. mağlubiyetini almasına rağmen liderliğini devam ettirdi. Organizasyonda 8. galibiyetini alan Galatasaray Odeabank ise 13. sıraya yükseldi.

Litvanya temsilcisi Zalgiris takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 76-67 yenerek ligdeki 16. galibiyetini elde ederek 4. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan ekibini uzatma sonucu 99-92 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Ligdeki 13. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 7. sırada bitirdi.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 77-72'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş ise organizasyondaki 12. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Mart'ta oynanacak.

- Sonuçlar

Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 67-76

Galatasaray Odeabank - Real Madrid (İspanya): 87-84

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 74-60

Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-82

Baskonia (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 87-74

UNICS Kazan (Rusya) - Anadolu Efes: 92-99

Darüşşafaka Doğuş - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-72

Barcelona Lassa (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 61-85

- Puan durumu

 

                Takım  G   M   AS   YS   Av 
1 Real Madrid  18   6  2083  1919   164 
CSKA Moskova  18  6  2102  1899  213
Olympiakos  17  7  1892  1764  128
Fenerbahçe  16  8  1829  1796  33
Panathinaikos Superfoods   14  10  1817  1783  34
Kızılyıldız MTS   14  10  1800  1759  41
Anadolu Efes   13  11  2001  1984  17
Baskonia   13  11  1946  1917   29
Darüşşafaka Doğuş  12  12  1898  1908  -10
10  Zalgiris  10  14  1875  1933  -58
11  Barcelona Lassa   9  15  1738  1835   -97
12  Brose Bamberg   8  16  1886  1913  -27
13  Galatasaray Odeabank    8  16  1890  1997  -107
14  Maccabi FOX   8  16  1864  1990  -126
15  UNICS Kazan   7  17  1851  1947  -960
16  EA7 Emporio Armani Milan   7  17  1965  2103  -138

Etiketler: anadolu efeskızılyıldızgalatasarayreal madriddarüşşafaka doğuşfenerbahçe


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