THY Avrupa Ligi'nde bir ilk

Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçlarında ilk kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 87-84 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, 6. mağlubiyetini almasına rağmen liderliğini devam ettirdi. Organizasyonda 8. galibiyetini alan Galatasaray Odeabank ise 13. sıraya yükseldi.



Litvanya temsilcisi Zalgiris takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 76-67 yenerek ligdeki 16. galibiyetini elde ederek 4. sıradaki yerini korudu.



Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan ekibini uzatma sonucu 99-92 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Ligdeki 13. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 7. sırada bitirdi.



Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 77-72'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş ise organizasyondaki 12. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.



THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Mart'ta oynanacak.



- Sonuçlar



Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 67-76



Galatasaray Odeabank - Real Madrid (İspanya): 87-84



Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 74-60



Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-82



Baskonia (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 87-74



UNICS Kazan (Rusya) - Anadolu Efes: 92-99



Darüşşafaka Doğuş - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-72



Barcelona Lassa (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 61-85



- Puan durumu