"Thomson Dream" kruvaziyeri, Marmaris'te

Malta bayraklı kruvaziyer, bin 500 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Thomson Dream" adlı kruvaziyer, bin 500 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.



Sabah saatlerinde limana yanaşan gemide çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 500 yolcu ve 625 kişilik mürettebat bulunuyor. Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.



Turistlerden bazıları otobüslerle Dalyan'a gitti, bir kısmı da jeep safariyi tercih etti. Bazı turistler de Marmaris'teki yat limanında yürüdü, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.



Thomson Dream'in bu gece Marmaris'ten ayrılarak Yunanistan'ın Siros Adası'na hareket edeceği öğrenildi.



Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris Limanı'na geçen ay ilk kez gelen "Thomson Dream" adlı kruvaziyerin ikinci kez limanı ziyaret