Theo Bongonda, Trabzon’a geldi.

Bordo-mavili kulüple prensipte anlaşan Celta Vigolu futbolcu Bongonda, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor ile kiralık olarak prensipte anlaşmaya varan 21 yaşındaki futbolcu Theo Bongonda, Trabzon'a geldi.



İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen sol kanat oyuncusu Bongonda'yı, Trabzon Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.



Theo Bongonda, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.



İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen genç oyuncu için bugün imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.