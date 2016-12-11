TFF'den yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün ve yarın yapılacak profesyonel ve amatör maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen terör saldırıların nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiği hatırlatılarak, "Profesyonel ve amatör liglerde bugün ve yarın oynanacak tüm müsabakalar öncesinde şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, stadyumlardaki bayraklar yarıya indirilecek ve maçlar sırasında müzik yayını yapılmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA