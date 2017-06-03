TFF'den önemli sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 176. kuruluş yılını kutlayan PTT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın imza töreni, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla yapıldı.



Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve bazı yöneticiler, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile davetliler hazır bulundu.



Yapılan anlaşmanın 2+1 yıl olarak planlandığı, bu süre içinde milli takımlar ile TFF'nin resmi kargo tedarikçisinin PTT olacağı aktarıldı.



BAKAN ARSLAN: GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR GÜN



Organizasyonda katılımcılara hitap eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TFF ile PTT arasında yapılan sponsorluk anlaşmasını çok önemsediğini belirterek "Gerçekten önemli bir gün. TFF, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yaşıt. 1923'ten beri ülkemize hizmet ediyor. Başarılı bir şekilde de işlerini yürütüyor." dedi.



PTT'nin dünya çapında bir marka haline gelen 176 yıllık çınar olduğunu aktaran Bakan Arslan, şunları söyledi:



"Tabii ki 176 yıllık bir çınar olmak önemli ama düne takılıp kalmayıp, geleceğe bakmak daha önemli. Bu iki kurumumuzun güç birliğine önem veriyoruz. A Milli Futbol Takımımızın 2018 Dünya Kupası finallerine gideceğinden şüphem yok. Beklentimiz, finallerde de üst sıralarda olmak. Gençlerimizin ve insanımızın bu anlamda gururlanması önemli. Biz, 80 milyon insanımıza ve gönül coğrafyamıza hizmet ettiğimizi biliyoruz. Elbette 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinin ülkemizde olması için bakanlık ve hükümet olarak üzerimize ne düşüyorsa, dün olduğu gibi bugün de varız. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun ve katkı verelim. Ülke insanımız, 15 Temmuz'daki duruşuyla, dünyadaki mazlumlara ve masumlara örnek oluşuyla tüm bunları hak ediyor."



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise PTT ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "TFF ve PTT, kadim bir çınarın iki kolu olmanın yanı sıra, ortak misyon ve vizyona da sahip." ifadesini kullandı.