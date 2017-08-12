TFF'den "#iyikivarsınEren" kararı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında 12-13-14 Ağustos günleri yapılacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak, takımlar sahaya "#iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.



Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında bugün, yarın ve 14 Ağustos Pazartesi günü yapılacak maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağının kaydedildiği açıklamada, "Karşılaşmalarda takımlar sahaya, 'Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren' pankartıyla çıkacak." ifadeleri kullanıldı.