TFF Tahkim Kurulu Caner Erkin'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verilen 6 maç men cezasını onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Caner Erkin'e verilen 6 maç men ve 43 bin 500 lira para cezasına yönelik itirazı görüştüğü bildirildi.



Kurulun, siyah-beyazlı futbolcuya verilen cezayı onadığı ve erteleme talebini de reddettiği belirtildi.



TFF Tahkim Kurulunun, Galatasaray idarecisi Hasan Tankaya'ya verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezasını ise kaldırdığı duyuruldu.