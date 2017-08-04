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04 Ağustos 2017 22:24 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2017 22:25

TFF, finallerin oynanacağı şehirleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finali, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa final maçlarının oynanacağı şehirleri duyurdu.

TFF, finallerin oynanacağı şehirleri açıkladı

2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finali, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa finalinin oynanacağı şehirler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa ise Konya'da oynanacak.

Finallerin oynanacağı tarihlerin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

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