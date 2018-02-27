TFF Fernandao'nun olay sevinci hakkında kararını verdi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş derbisinde attığı golden sonra tribünlere harekette bulunan Fernandao'ya ceza kapıda!
Habertürk'te yer alan habere göre Fernandao'nun gol sevinci esnasında yaptığı hareketler nedeniyle PFDK’ya gönderileceği öğrenildi.
Yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyen TFF Hukuk Kurulu, Fernandao’nun yaptığı sevinç hareketlerinin tribünleri kışkırtıcı nitelikte olduğuna karar verdi.
Hukuk Kurulu yaptığı ilk incelemede, Fernandao’nun sevinmek için gittiği tribünlerin alt bölümünde Beşiktaş taraftarlarının bulunduğunu belirledi.
Bu nedenle de Beşiktaş taraftarlarında büyük tepki oluştuğu ve sahaya çok sayıda yabancı madde atıldığı kaydedildi.
Fernandao’ya sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı en az 1 maç ceza gelebileceği belirtildi.
KUPADA OYNAMAYABİLİR
PFDK’nın perşembe günü öğleden sonra yapacağı toplantıda bu ceza verildiği takdirde Brezilyalı futbolcunun aynı gün Beşiktaş ile yapılacak kupa maçında oynaması tehlikeye girecek.
Kaynak: Ajanshaber