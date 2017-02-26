TFF, Bursaspor'a saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor'un dönüş yolunda bir grup taraftarın saldırısına uğramasını kınadı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bursaspor kafilesine, Kasımpaşa maçı sonrasında takım otobüsünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bursaspor camiasına 'geçmiş olsun' dilerken, olayda yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz." denildi.



Açıklamada, yaşanan olaydan duyulan üzüntü dile getirilirken, "Bu saldırıyı yalnız güzide bir kulübümüze yönelik değil, Türk futboluna yapılmış kabul ediyor, sorumluların adalet önünde hak ettikleri cezayı bir an önce almalarını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.