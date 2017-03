TFF başkanlığına yeşil ışık

Eskişehirspor'un deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un yanı sıra İran ile Azerbaycan'da çeşitli takımlarda görev yapan ve şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başarılı olması için çalışan Mustafa Denizli, Türk futbolu, Süper Lig, A Milli Takım ve Eskişehirspor hakkında açıklamada bulundu.



Türkiye'de futbolla ilgili her birimde görev yaptığını vurgulayan 67 yaşındaki Denizli, "TFF'ye başkanlık yapmamızı gerektirecek bir gün gelebilir. TFF başkanlığı gibi bir düşünce ortaya çıkarsa, bir gün çıkar mı onu da bilmiyorum, futbolun her kademesinde görev yapan insanlarız, bundan sonra da yapmaya devam ederiz." diye konuştu.



"EURO 2024'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği için aday olmasıyla ilgili Denizli, "Türkiye, EURO 2024'e rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek bir ülke." ifadesini kullandı.



Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda Türkiye'de insanımıza ve kulüplerimize sunulan imkanlar dünyanın birçok ülkesinde yok. Futbolumuzun gelişmesi için yıllardır Türkiye'nin her yerine statlar yapılıyor. Bunlardan birisi Eskişehir'de. Harika bir stat. Stat projelerinin birçoğu bitti. Devam eden stat inşaatları var. Benim şehrim İzmir de harika bir stada kavuşacak. EURO 2024'e ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Her şeyimizle o turnuvaya hazırız."