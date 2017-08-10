TFF 1. Lig'de sezonu yeniler açıyor

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yarın Ankara'da karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu, yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.



Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.



TFF 1. Lig'de ilk devre 24 Aralık haftasında tamamlanacak. İkinci devre maçlarının 14 Ocak 2018 haftasından itibaren oynanacağı ligde, normal sezon 6 Mayıs 2018'de sona erecek.



Ligde normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Sıralamada 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile 5'inci takımlar eleme usulü çift maç yaptıktan sonra rakiplerini eleyenler, Bursa'daki finalde karşılaşacak ve kazanan Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekip olacak.



Ligde son 3 sırayı alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.



Geçen sezon Göztepe'nin Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e çıktığı play-off finalinden 67 gün sonra ligde 55. sezon heyecanı başlayacak.



Ligin yenileri



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen İstanbulspor ile geçen yıl Süper Lig'e veda eden Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor, ligin yeni ekipleri olacak.



Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Denizlispor, Elazığspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Giresunspor, Manisaspor, Samsunspor ve Ümraniyespor mücadele edecek.



Öte yandan, 25 kişilik kadrolarında 10 yabancı oyuncunun yer alabileceği TFF 1. Lig ekipleri, maç kadrolarında ise bunlardan beşine şans verebilecek.



İlk hafta programı



MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki sezonun açılış maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.



MKE Ankaragücü, en son 2012-2013 sezonunda TFF 1. Lig'de yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk defa 1. Lig'de mücadele edecek.



Ligde ilk haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara 19 Mayıs)



12 Ağustos Cumartesi:



19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor (Yeni Rize Şehir)



21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Adanaspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)



13 Ağustos Pazar:



20.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)



20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep (Stat açıklanmadı)



21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)



21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor (Gaziantep)



14 Ağustos Pazartesi:



20.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)