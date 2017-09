Teslim olan teröristler PKK'ya vurulan ağır darbeyi anlattı

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itirafları güvenlik güçlerince yürütülen müşterek operasyonlarla teröre göz açtırılmadığını gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristler güvenlik güçlerince kararlılıkla yürütülen müşterek operasyonlarla terör örgütü PKK'ya vurulan ağır darbeyi anlattı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli tarafından korucuların da katılımıyla düzenlenen müşterek operasyonlarla ülkenin barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla hedef tanımaz saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor.



Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, kırsal da PKK'ya dar edildi.



Operasyonlarda aralarında örgütün birçok sözde sorumlusunun da bulunduğu yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi. Sadece ağustos ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 176 oldu. Çok sayıda terörist ise terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.



"ÇOK FAZLA KAYIP VERİYORLAR"



Güvenlik kaynakları Diyarbakır'da teslim olan teröristlerin itiraflarının yer aldığı görüntüleri paylaştı. Teslim olan teröristler örgüte vurulan ağır darbeyi anlattı.



PKK'lı teröristlerden biri örgütün Kürtlerin değil de Amerika ve NATO ülkelerinin hizmetinde olduğunu belirterek, bu gerçeği gördüğünü anlattı.



"Ciddi anlamda soğudum. O yüzden katıldığıma pişman oldum. İnternet üzerinde videolarda, propagandalarda her şey güzel, her türlü rahatlığın olduğunu videolarda görüyorsunuz fakat öyle bir şey yok kesinlikle." diyen terörist devletin kendilerine çok kötü tanıtıldığını, askerlerin sürekli işkence yaptığı, hatta ölülere vurduğu yönünde söylemlerin aktarıldığını ifade etti.



Bunun yalan olduğunu anladığını anlatan terörist şunları kaydetti:



"Son dönemde yapılan operasyonlarda her bölgede her alanda ciddi anlamda kayıplar var. Bu kayıplarda üst düzey mesela saha ve bölge sorumluları da oluyor. Çok sayıda kayıp oluyor. Çok fazla kayıp veriyorlar. Kayıplar halen devam ediyor. Bu kış ölmeseler gelecek kış mutlaka ölürler. Halk desteği şu dönemde kesilmiş. Katılımlar sıfır diyecek kadar az. Şu an örgütte olan gençlerin ciddi olaylara karışmamışlarsa ve pişmanlarsa ya da karışmış ve pişmanlara da teslim olmaları onların çok lehinedir."



"ORADAKİLER BÜYÜK PSİKOLOJİK BUNALIM YAŞIYORDU"



Teslim olan başka bir terörist ise örgüt mensuplarından bazılarının korkudan bir şey diyemediğini bazılarının ise gerçeği göremediğini belirtti.



"Orada herkes her an ölümle karşıya. Yaşamaktan çok ölüm daha yakın insana. Kaçtığımızı bilseler, yakalasalar beni de öldürürlerdi büyük olasılıkla, infaz ederlerdi. Ben denk gelmedim ama bunu çok duydum. Orası görüldüğü gibi değil. Ateşin üstünden atlamalar, halay vesaire onları sadece televizyonda görürsün. Orada göremezsin." diyen terörist, son dönemde verilen ağır kayıplar nedeniyle telsiz dinlenmez duruma gelindiğini aktardı.



Terörist, şu ifadeleri kullandı:



"Son dönemde kayıpları çok oldu. Birçok kişi telsiz dinlemiyordu, çünkü sürekli, 'Bizimkiler öldürülüyor' deniyordu. Artık psikolojik olarak bir çöküntü vardı. Operasyonların yoğun olması birçok şeyi beraber getiriyordu. Hem erzak hem su sıkıntısı hem cephane... Her şey sıkıntı olunca oradakiler büyük psikolojik bunalım yaşıyordu. Örgütün söyledikleriyle gerçekler aynı değil tamamen birbirinden uzak."