TESK Başkanı'ndan teröre tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklamarda bulundu.

Başkan Palandöken, "Bu patlamalar ülkemizin birliğine ve dirliğine yapılmıştır. Kardeşliğimizi ve kenetlenmemizi istemeyen hainler pişman olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak, terörün dünyanın neresinde ve nasıl olursa olsun insanlık suçu olduğunu ifade etti.



İnsanlık suçu işleyenlerin er veya geç cezasını çekeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti birlikte terörün her türlüsünün üstesinden gelecek güçtedir. Ülke olarak teröre karşı sergilenen milli duruşu ve verilen kararlı mücadeleyi destekliyoruz. İnsanın ve insanlığın en büyük görevi insanı yaşatmaktır. Bu eylemleri yapanlar insanlıktan nasiplerini almamış canilerdir. Bu patlamalar ülkemizin birliğine ve dirliğine yapılmıştır. Kardeşliğimizi ve kenetlenmemizi istemeyen hainler pişman olacak. İnadına omuz omuza vererek ülkemizi birlikte yükselteceğiz.



15 Temmuz’da ve sonrasında silah ve her türlü ekonomik saldırı ile birliğimizi, kardeşliğimizi bozamayan vatan hainleri şimdi ise kalleş terör eylemleri ile masum insanlara, askerimize ve polisimize saldırmaktadırlar. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başaramayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti unutulmamalı ki ilelebet ve ebediyen yaşayacaktır. Teröristeler ise devletimizin ve hükümetimizin kararlı adımları, milletimizin kardeşliği ile yok olacaklardır. Şehitlerimizin kanları hiçbir zaman yerde kalmayacaktır. Terör ya bitecek ya bitecek. Kökleri kazınıncaya kadar vatan hainleri ile mücadeleye devam edilecek."

Kaynak: AA