Tersane sayısı 14 yılda ikiye katlandı

GESAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp, 2002 yılında 37 olan faal tersane sayısının geçen yılın sonu itibarıyla 79'a ulaştığını bildirdi.

Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökalp, 2002 yılında 37 olan faal tersane sayısının geçen yılın sonu itibarıyla 79'a ulaştığını bildirdi.



Gökalp yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl gemi ekipman ihracatının 49 milyon dolar civarında gerçekleştiğini söyledi.



Avrupa'nın pastadan aldığı payın büyüklüğüne dikkati çeken Gökalp, Avrupa'daki 22 bin 412 gemi ekipmanı firmasının 241 bin kişiyi istihdam ederek 12 milyar avro ihracat yaptığının altını çizdi.



Türkiye'nin 2002 yılında 37 olan faal tersane sayısının, 2016 yılı sonu itibarıyla 79'a ulaştığını belirten Gökalp, "Tersanelerimiz Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğunlaşmış olup, 49 tersane de yatırım aşamasındadır." şeklinde konuştu.



Gökalp, 150 bin çalışanı ile sadece ticari gemi inşa eden 300 Avrupalı işletmenin ulaştığı toplam üretim değerinin ise 35 milyar avro olduğunu vurguladı.



Türkiye Gemi İnşaa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ise "Askeri gemileri ihraç edersek 2023 hedefi için 10 milyar dolar küçük kalır." dedi.