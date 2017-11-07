'Ters ev'de ziyaretçi hedefi 100 bin

Başkentte, bir girişimci tarafından neredeyse bir villa parası harcanarak yaptırılan "ters ev"de 100 bin ziyaretçi hedefleniyor.

Başkentte, bir girişimci tarafından neredeyse bir villa parası harcanarak yaptırılan "ters ev"de 100 bin ziyaretçi hedefleniyor.



Girişimci Mehmet Emin Görmez tarafından patenti alınan ve Çankaya'da ziyarete açılan "ters ev" iç ve dış görüntüsüyle adeta "baş döndürüyor."



Birebir gerçek eşyaların kullanıldığı evde, perdeler, mutfak mobilyaları, tuvalet, yatak odası, dolaplar, oturma grupları ile çamaşır makinesi gibi tüm eşyalar tavanda yer alıyor. Dört aylık çalışma sonucu neredeyse bir villa parası harcanarak 420 bin liraya mal edilen ev, büyük ilgi görüyor.



İlk "ters evi" 2015'te Antalya'da, ikincisini bu yıl Ankara'da ziyarete açan Görmez, üçüncüsünü Eskişehir'de dördüncüsünü ise İstanbul'da sergilemeyi planlıyor.



"NORMAL EVİM TAM ÜÇ KATI KONTRÜKSİYON UYGULANDI"



Görmez, yaptığı açıklamada, normal bir konutta yaklaşık 9 ton çelik konstrüksiyon bulunurken sağlam olması için ters evde 28 ton çelik konstrüksiyon kullandıklarını ifade etti.



Evin temelinin 10 metrekare olduğunu belirten Görmez, evin bir tarafında 9 derece diğer tarafında ise 8,6 derece eğim kullandıklarını ifade etti.



Bu eğimin ziyaretçilerde kısa süreli baş dönmesi yaşattığını aktaran Görmez, diğer ters evlerin bu kadar eğimli olmadığını belirtti. Daha önce Antalya'da açtıkları ters evin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Görmez, Ankara'da açtıkları ters evde hedeflerinin 100 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak olduğunu ifade etti.



"YENİ PROJELERİMİZ VAR"



Görmez, yeni projeler için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yeni yapacağımız projenin iç ve dış mimarisi değişik olacak. Bundan sonraki evimiz ve eşyaları tamamen ahşap olacak. Daha doğal bir görüntü düşünüyoruz. 750 metrekare büyüklüğünde, içerisinde çok daha farklı aktiviteler yapılacak bir proje olacak. Birkaç yıl içerisinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz."