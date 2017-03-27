Terörün yıktığı yerler onarılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden zarar gören bölgelerde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'nın ciddi zarar verdiği il ve ilçelerde hummalı bir çalışma yürütülüyor.



Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, hali hazırda Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın zarar verdiği sivil mimari yapılara yönelik rölöve, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Bu kapsamda hazırlanan kentsel tasarım projesi 30 Ocak'ta Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanırken, Suriçi Bölgesinde Alipaşa ve Lalabey mahalleleri ile Kurşunlu Cami'nin çevresini kapsayan 2 ayrı proje alanı oluşturuldu.



NUSAYBİN'DE "ŞEHR-İ PARİS PARKI" KURULUYOR



Bakanlıkça Nusaybin'de kuzeyde Alan Sokak ile güney batısında mayınlı alan arasında kalan bölgede yaklaşık 5,5 dönümlük yerde "Şehr-i Paris Parkı"nın proje çalışmaları gerçekleştirilirken, parkın yapımı da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.



Ayrıca Nusaybin'in Yıldırım Mahallesi Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Cami'nin bulunduğu 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan 23 dönüm arazi üzerinde de Nusaybin Park Projesi'nin yapılması planlanıyor.



Spor alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kamelyalar, oturma grupları ve çocuk oyun gruplarının planlandığı parkın, yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri ile yaklaşık maliyet çalışmaları genel müdürlükçe tamamlanarak, Mardin Valiliği'ne gönderildi.



İDİL'DE 170 KONUTTA SONA GELİNDİ



Bakanlıkça yürütülen çalışmalarda, Şırnak'ın İdil ilçesinde ise terör nedeniyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak 344 konutun 170'ini içeren 1'inci etabında sona yaklaşıldı. Kasım 2016'da yapımına başlanan yeni konutların yakın zamanda teslim edilmesi planlanıyor.