"Terörün hepsiyle mücadele edecek güçteyiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç bizde var." dedi.

Bakan Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Yaralılar arasında Türk vatandaşlarımız da var, yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var."