Dünyada bir nefret dalgası hakim ve bu dalgayı birlikte geri çevirebiliriz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, dün ülkesinin başkenti Londra'yı hedef alan terör saldırısına ilişkin, "Londra'ya yapılan saldırı dünyaya yapılmıştır." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin mart ayı dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Londra'daki "alçak" terör saldırısının kurbanları için BMGK'da bugün bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğunu ifade eden Johnson, "Londra'ya yapılan saldırı dünyaya yapılmıştır." dedi.



Dünyanın terör örgütlerinin "iflas etmiş" ve "iğrenç" ideolojilerini yenme konusunda birleştiğini ve özgürlük ve demokrasinin terörün üstesinden geleceğini vurgulayan Johnson, "Dünyada bir nefret dalgası hakim ve bu dalgayı birlikte geri çevirebiliriz." ifadesini kullandı.



Johnson, "İngiltere de ABD Başkanı Donald Trump'ın terörle mücadele kapsamında çoğunluğu Müslüman olan ülkelere ve vatandaşlarına yasak getiren önlemlerine benzer bir politika mı izleyecek?" sorusunu şöyle cevap verdi:



"Küresel bir tehdit ile karşı karşıyayız ve bilgi ve istihbarat paylaşarak bu tehditlerle mücadele ediyoruz. İngiliz hükümeti ve ABD yönetimi arasında yoğun bir işbirliği var ve bunu devam ettireceğiz."



Johnson, sosyal medya şirketlerine de "aşırıcılık propagandası" yapanlara karşı önlem almaları çağrısında bulundu.