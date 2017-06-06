Terörü bitireceğiz, Türkiye bir huzur adası olacak

Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın kararlılığı ile PKK'ya inanılmaz şekilde zayiat verdiriyoruz. Bu ülkeye ihanet edenler cezalarını canları ile ödemeye devam edeceklerdir.

Ağrı Valisi Musa Işın, terörün bitirileceğini, Türkiye'nin bir huzur adası olacağını belirterek, "Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın kararlılığı ile PKK'ya inanılmaz şekilde zayiat verdiriyoruz. Bu ülkeye ihanet edenler cezalarını canları ile ödemeye devam edeceklerdir." dedi.



Hamur ilçesindeki Yukarı Gözlüce Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Işın, askerlerle sahur yaptı.



Işın, ziyaretinde yaptığı konuşmada, terör örgütleri ile sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.



Teröre karşı güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesine değinen Işın, şöyle konuştu:



"Terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ; bunların hiçbiri bu memleketin mahsulü değildir. Bizim topraklarımıza, bizim insanlarımıza ait olan bir mahsul değildir. Bunlar, bu millete düşman olan, vatanımıza göz diken şer odaklarının kullandığı terör örgütleridir. Vatanımızı bu pis ayaklara çiğnettirmeyeceğiz. Ezanımızı susturtmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. İstikbalimize sahip çıkacağız. Vatanın her karışına sahip çıkacağız. Hiçbir kimseyi bu topraklara sokmayacağız, sokturtmayacağız. Mehmetçiğimizin, polisimizin, sizlerin sayesinde korunmaktadır. Biz sizin hakkınızı maddi olarak ödeyemeyiz. Siz çok ulvi, büyük bir fedakarlıkta bulunuyorsunuz. Bunun maddi bir karşılığı yoktur. Bu millet İslam'ın son kalesidir. Cenab-ı Hak bu milleti, vatanımızı muhafaza edecektir."



"PKK'YI BU SENE BİTİRME NOKTASINA GETİRECEĞİZ"



Vali Işın, Türkiye'nin başına çeşitli gaileler açılmak istendiğine dikkati çekti. Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusuyla FETÖ ve PKK'da olduğu gibi bunlara karşı da dik durduğunu anlatan Işın, bu duruşun süreceğini belirtti.



Terör örgütü PKK'yı bu sene bitirme noktasına getireceklerini vurgulayan Işın, şunları kaydetti:



"Devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın kararlılığı ile PKK'ya inanılmaz şekilde zayiat verdiriyoruz. Bu ülkeye ihanet edenler cezalarını canları ile ödemeye devam edeceklerdir. Daha dün Çemçe'de 7 terörist öldürüldü, geçenlerde Tendürek'te 29, ondan bir hafta önce yine Tendürek'te 9 terörist öldürüldü. Başlarını kaldırdıkları her gün başlarına bomba yağacak. İnlerinden dahi çıkamayacak duruma gelecek bu namussuzlar, şerefsizler ve hainler. Biz sizin sayenizde, 80 milyonun duası ve desteği ile inşallah memleketimizi koruyacağız. Terörü bitireceğiz, Türkiye bir huzur adası olacak."



Sahur programı bir asker tarafından edilen dua ile sona erdi.



Ziyarete, Vali Yardımcısı Ejder Demir, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan katıldı.