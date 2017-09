'Terörü bitireceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisince Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen 6. olağan kongrede konuştu.

Soylu, partisince Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen 6. olağan kongrede yaptığı konuşmada, 16 Nisan 2016'da Türkiye'nin çok önemli bir adımın altına imza attığını, 2019'un onun için önemli olduğunu söyledi.



Birçok mesele ile Türkiye'nin karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını belirten Soylu, "Üzerimize topyekun geldiler. CNN'den Reuters'ına kadar. Amerikası'ndan Almanya'sına kadar, PKK'sından DHKP-C'sine kadar, ana muhalefet partisinin iş birliği yaptığı bu ülkede sözde sivil toplum diye kendisini satmaya çalışanlara kadar herkes üzerimize geldi." ifadesini kullandı.



Soylu, siyasi hareketin bir tek gücü bulunduğuna işaret ederek, bu gücün de 50 gramlık oy pusulası olduğunu dile getirdi.



Partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını ileten Soylu, siyasetin zor bir iş olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın büyük fedakarlıkla ülkeyi bu noktalara getirdiğini kaydetti. Soylu, "Bu yolda yürümek kolay değildir. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.



Bakan Soylu, siyasetin söylem ve eylem üzerinden değerlendirildiğine dikkati çekerek, "AK Parti kurulduğu günden beri hiç muhalefet yüzü görmemişse 15 yıldır sizlerin gayreti ile her seçimden zaferle çıkabilmişse bunun arkasında bu partinin sözü ile özünün bir olması, samimiyeti, çalışması ve milletin her zaman söylediği efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelmiş bir anlayışı, millete samimiyetiyle anlatmasından geçer. Bizim işlerimiz ortadadır." dedi.



"Terörü de bitireceğiz diyoruz, bitiriyoruz"



Terörle mücadele çalışmalarına değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörü de bitireceğiz diyoruz, bitiriyoruz. Evlatlarımız her gün dağın tepesindeler. PKK'sı, KCK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, bizim çocuklarımız gece gündüz demeden bunlara nefes aldırmıyorlar. Dağdaki operasyonlardaki çocuklarımız, evlatlarımız, bunları kovalarken masa başındaki mühendis evlatlarımız da tezgahının başındaki işçimiz, ustabaşımız, tornacımız da bu mücadele için yerli malı kendi üretimimiz olan silahları ve teknik elemanları üretiyor. Türkiye üretiyor, milli insansız hava aracını üretiyor, Altay tankını üretiyor, Atak helikopterlerini üretiyor.



Hiç düşündünüz mü neden Türkiye düne kadar bir tane terör örgütü ile uğraşıyordu da şimdi 4 tanesi ile beraber uğraşabilme kabiliyetine sahip? 15 Temmuz'da şunu yaptılar, 'Biz bu darbeyi yaparız', gerçekleştiremediler, üstesinden gelemediler ve darbeyi destekleyenler, darbenin Türkiye'de başarılı olmasını isteyenler, 'Başaramadık ama şimdi Türkiye'nin istikrarı üzerinden nasıl zarar verebiliriz' diye bir hesap içerisinde oldular. Bunun için ellerinden gelen gayreti ortaya koydular."



Terörle aslanlar gibi mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, diğer yandan sanayi endeksinin rekorlarla beraber yükseldiğini, ihracatın burnunu tekrar yukarı çevirdiklerini, 150 milyar doların üzerine getirdiklerini, tüketici güven endeksini yükselttiklerini, yatırımların adım adım her noktada gittiğini söyledi.



Soylu, "Onlar bize darbeler yaptılar, onlar bize 17-25 Aralık yaptılar, biz onlara cevaplarımızı vermesini bildik. Biz onlara dedik ki '17-25 yapsanız da Gezi'yi yapsanız da televizyonlardan Türkiye aleyhtarlığı yapsanız da Apo'nun o iğrenç resmini Almanya sokaklarında lanse etseniz de Türkiye'nin büyümesinin önüne geçemeyeceksiniz." ifadesini kullandı.



"Bizim yerli üretim insansız hava araçlarımızdan rahatsızlar"



Son günlerde yine garip bir iş birliğini daha gördüklerini belirten Soylu, şunları kaydetti:



"Bizim yerli üretim insansız hava araçlarımızdan rahatsızlar. Tabii talimat verdi Kandil'deki abileri, 'Ne yapın edin, şunları başımızdan çekin.' Hareket edemiyorlar. Teröristler dağlarda bir taraftan bir tarafa gidemiyorlar. Şehirlerde köylere yönelik baskılar ortaya koyamıyorlar, teker teker takip ediyoruz. Burada söylemek istiyorum, İçişleri Bakanı olduğumuz gün insansız hava araçları ve insanlı keşif uçakları konusunda havada kaldığımız saat ayda 20 saatti. Özel iç güvenlikte şu anda ne kadar biliyor musunuz? Nasıl polis devriyelerimiz var, nasıl jandarma devriyelerimiz var, şimdi daha işin başındayız hem de yerli İHA'larımızla milli İHA'larımızla beraber. İsrail'den de almıyoruz. Amerikan çürük predatorleri de almıyoruz, kendi insansız hava araçlarımızı yapıyoruz, 2 bin 600 saat ayda havadayız, daha işin başındayız."