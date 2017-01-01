"Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



Genelkurmay Başkanlığı yayımladığı mesajda terörle mücadeleye de vurgu yaparak, "Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.