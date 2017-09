Terörle mücadelede SİHA mutlaka gerekli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, terörle mücadelede SİHA'ların (silahlı insansız hava araçlarının) mutlaka gerekli olduğunu belirterek, "Devletin bunları kullanması meşru hakkı mı, evet. Ama aynı zamanda vatandaşı da koruma sorumluluğu var." dedi.



Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur, savaşın da kuralları vardır." sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Terör örgütünün çirkin savaşının SİHA'ları gerekli kıldığına işaret eden Yılmaz, hukuk devletinde, demokraside devletin, vatandaşını teröristten ayırması gerektiğini belirtti. Yılmaz, bu konuda her türlü dikkatin, özenin gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ama yine de kazayla, başka şekillerde can kayıplarının olmayacağı anlamına gelmiyor bu." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, terörle mücadelede kararlılık ve sivil vatandaşların azami ölçüde korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.



Devletin, terörle mücadelede her türlü teçhizatı, donanımı kullanmasının meşru olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü devlet gücünü elinde bulunduruyor ve o yetkisi vardır. Ama aynı devletin sivil vatandaşını da koruması lazım. Benim bu konuyla ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Bunlar daha çok İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmayın orayla ilgili yaptığı keşifler, denetimler, gözlemlerin bir sonucudur. Terörle mücadelede herkesin duyarlı olması lazım, tek ses olması lazım. Terörü meşrulaştıracak en ufak bir adım içine girmemek gerekir. Diğer taraftan vatandaş bizim vatandaşımızdır, başımızın tacıdır. Sivilse onun hakkını, hukukunu korumak bizim namus borcumuzdur."



"VATANDAŞI DA KORUMA SORUMLULUĞU VAR"



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in, SİHA'larla ilişkili olarak, "İkinci bir Roboski" benzetmelerinin hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Ben o tür şeyleri, onları doğru bulmuyorum. Önemli olan şu: Terörle mücadale kapsamında bu silahlar kullanılabilinir mi, elbette kullanılabilir. Bunlar kullanılarken azami dikkat gösterilmeli mi, evet gösterilmeli. Devletin bunları kullanması meşru hakkı mı, evet. Ama aynı zamanda vatandaşı da koruma sorumluluğu var." değerlendirmesinde bulundu.